Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevada eyaletinde Pahrump’ta yapılan denemede araba saatte 508,72 km sürat yaptı. Daha önceki dünya rekoru saatte 490,47 ile Bugatti’nin Chiron marka arabasına aitti. Bu rekor, geçen sene tek yönlü olarak gerçekleştirildiği için zaten tartışmalıydı. Tuatara’nın çift yönlü süratinin ortalaması 508,72. Bu rekor bu açıdan daha doğru kabul ediliyor. Sürat, 15 GPS uydusu tarafından ölçüldü ve doğrulandı. Direksiyonda da İngiliz yarışçı Oliver Webb bulunuyordu. SSC, Tuatara’dan sadece 100 adet üretecek. 5,9 litrelik 8 silindirli çift turbo motorlu araç 1.750 beygir gücünde.