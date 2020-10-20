Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine, başkentteki parlamento binası yakınında toplanan göstericiler, görsel ve işitsel medyayla ilgili 116 sayılı kararnamede değişiklikler içeren yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Tasarı karşıtı sloganlar atan göstericiler, "medya diz çökmeyecek", "116 sayılı kararnamede değişiklik içeren tasarı geçmeyecek" ve"özgür basın" yazılı dövizler taşıdı.

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Cilasi, AA muhabirine yaptığı açılamada, söz konusu yasa tasarısının tehlikeli olduğunu, medyadaki denge prensibine darbe vurduğunu ve kaosu meşrulaştırdığını söyledi.

Bu yasa tasarısıyla illegal kanalların yasal varlık kazanmasına izin verileceğini savunan Cilasi, şunları kaydetti:

"Bu, hükümetin koalisyon ortaklarından televizyon kanalı sahibi olanlara hizmet eden bir projedir. Mesela Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı ve Nesma televizyonu sahibi Nebil el-Karvi... Bu girişimin gerçek sahibi odur."

Yasa tasarısını parlamentoya sunan Onur Koalisyonu'nun milletvekili Yüsra ed-Dali ise bu eleştirilere tepki gösterdi.

Dali, "tasarının medyaya kısıtlama getirdiği" iddiasının yanlış ve aldatmacan ibaret olduğunu ifade etti.

Tunus Meclisi'nde 18 sandalyesi bulunan Onur Koalisyonu, Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu'nun (HAICA) yapısı ve yetkilerinde değişiklik içeren üç maddelik bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, Kurul'un yeni bir televizyon kanalı açılışında ön onay verme yetkisinin kaldırılmasını içeriyor.

Tasarının Meclis'ten geçmesi için 109 milletvekilinin onayı gerekiyor. Meclis'te 102 sandalyeye sahip üç parti (Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Parisi, ve Onur Koalisyonu) tasarıyı desteklediğini, 70 sandalyeye sahip üç parti ise (Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi ve Islah Partisi) reddettiğini açıklamıştı.