Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan vakaların sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturmasından hareketle Çekya hükümeti yeni bir dizi önlem aldı. Sağlık Bakanı Roman Prymula sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: Bugünden itibaren geçerli olmak üzere vatandaşların evlerinden çıkışına sınırlama getirildi. Gıda maddesi satan dükkanlar ve eczaneler dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

Bu kapsamda vatandaşlar evlerinden yalnızca doktora, market alışverişine çıkabilecek, yeşil alanlar ve parklarda en fazla iki kişi bir arada olabilecek.

Kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede okullar, restoranlar, barlar halen kapalı bulunuyor. Önlemlerin şimdilik 3 Kasım Salı gününe kadar geçerli olacağı bildirildi. Çekya Başbakanı Andrej Babis ise son önlemlerin sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek ve vaka sayısındaki artışı frenlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Öte yandan Çekya'nın başkenti Prag'da 1 Temmuz'da vakaların azalmasıyla birlikte koronavirüse veda partisi düzenlenmişti.

BAŞKANLAR KARANTİNADA

Çekya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Jan Hamaczek korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Hamaczek kendisini karantinaya aldığını, çalışmalarına ise evden devam edeceğini bildirdi.