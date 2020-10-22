Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Tabipler Birliği, grip aşısı olduktan sonra 13 kişinin ölmesi üzerine milyonlarca kişiyi kapsayacak aşılama kampayasını durdurması için hükümete çağrı yaptı.

Covid-19'un neden olduğu komplikasyonları potansiyel olarak telafi etmek için bir strateji olarak uygulanan aşı girişimi, 19 milyon kişiye ücretsiz grip aşısı sağlamayı hedefliyor. Ancak bu iddialı girişim, programa katıldıktan sonra 17 yaşında bir çocuk ve 70'lerinde bir adam da dahil olmak üzere 13 kişi öldükten sonra ciddi eleştirilere neden oldu.

Aşılama işlemi, soğutma gerektiren yaklaşık beş milyon dozun tıbbi bir tesise aktarılırken oda sıcaklığında saklandığı ortaya çıktıktan sonra üç hafta süreyle askıya alındı. Program 13 Ekim'de yeniden başladı. Ölen kişilerin hiçbirinin bu aşıları kullanmadığı iddia edildi.

Kore Tabipler Birliği Başkanı Choi Dae-zip düzenlediği basın toplantısında, grip aşısı kampanyasının, aşı ile ilgili güvenlik endişeleri doğru bir şekilde ele alınana kadar bekletilmesini istedi.

Koreli sağlık yetkilileri, rapor edilen ölümler ile grip aşısı arasında doğrudan bir bağlantı bulamadıklarını iddia ediyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi Direktörü Jeong Eun-kyeong parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada , "Ölümlerin sayısı arttı, ancak ekibimiz ölümlerin ateşlerden kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor" dedi. Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, insanların aşı konusunda "endişeli" olduklarını kabul etti, ancak programın devam edeceğini söyledi.

Altı ölümle ilgili ön soruşturmada ölenlerin yapılan aşıyla doğrudan bir bağlantısı olmadığı öne sürüldü.

Sağlık yetkililerine göre, program yeniden başlatıldığından beri 8.3 milyon Koreli grip aşısı oldu ve aşıya yaklaşık 350 olumsuz tepki bildirildi.