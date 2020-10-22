Yan yatmaya başlayan geminin akıttığı petrol, bölgeden bulunan biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.
Bölgede çevre aktivistleri ve Deniz Dostları grubu sürekli protestolar yapsa da şuana kadar başarılı bir sonuç yok.
Deniz Dostları grubu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Haykırışımız cevapsız kaldı. Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Eğer gemi devrilirse asla affedilmeyecek" dedi.
Gemi yan yatmaya başladı: Büyük felaket kapıda
22.10.2020 - 15:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Venezuela yakınlarındaki Paria Körfezi'nde 2019'dan beri mahsur kalan ve 1.3 milyon varil petrol taşıyan Venezuela gemisi alarm veriyor.
Yan yatmaya başlayan geminin akıttığı petrol, bölgeden bulunan biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Venezuela gemisi,
740874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740874.aspx
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