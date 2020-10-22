Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yan yatmaya başlayan geminin akıttığı petrol, bölgeden bulunan biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.

Bölgede çevre aktivistleri ve Deniz Dostları grubu sürekli protestolar yapsa da şuana kadar başarılı bir sonuç yok.

Deniz Dostları grubu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Haykırışımız cevapsız kaldı. Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Eğer gemi devrilirse asla affedilmeyecek" dedi.