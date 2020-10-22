Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkileyici ışık gösterisi Salı gecesi Orionid meteor yağmuru zirve yaptığı sırada gerçekleşti. Çarpıcı olayın görüntülerini fotoğraflayan Frankie Lucena, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Gökyüzü gözlemcisi de olan Frankie Lucena, ateş topunun Toros takımyıldızındaki ışıltılı noktalarının adını taşıyan bir tür meteor olan Taurid olduğunu tahmin etti.

Daha sonra yapılan bir araştırma sonucu görünen nesnelerin Google'ın ana şirketi Alphabet'in geliştirdiği Project Loon'un balonları olduğunu ortaya çıkardı . WiFi donanımlı helyum balonları ağı, Google'ın gökyüzündeki bilgi toplama yeteneklerini artırma avantajı ile birlikte geniş bant erişimini genişletmeyi hedefliyor.

Karayip Astronomi Derneği , "Gökyüzünde görülenlerin bu balonlar olduğundan tamamen eminiz, çünkü çıplak gözün çoğu kişinin gördüğü aynı beyaz noktaları görebildiği bir zamanda teleskoplarla fotoğraf çekmeyi bile başardık" dedi.