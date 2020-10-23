Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan Başkanlık seçimine günler kaldı. Seçim öncesi Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ile Demokratların Başkan Adayı Joe Biden bugün Başkanlık Münazarasında ikinci ve son kez karşı karşıya gelecek. Münazara, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde yapılacak.



Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından yapılan açıklamada, tartışmanın Covid-19 ile mücadele, liderlik, ırkçılık, ulusal güvenlik, aile ve iklim değişikliği olmak üzere toplam 6 konu başlığında yapılacağı aktarıldı. CPD, toplam 90 dakika sürecek olan tartışmada her konu başlığı için 15 dakika ve adaylara 2’şer dakika açılış konuşması için süre verecek. İlk münazarada yaşanan karmaşanın ardından adayların birbirinin sözünü kesmesinin önüne geçebilmek için son karşılaşmada yeni kurallar uygulanacak. Adayların konuşma süreleri içerisinde birbirlerinin sözünü kesmesinin önüne geçmek için mikrofonlar kapatılacak.



Daha önce 15 Ekim’de yapılması planlanan münazara Trump’ın Covid-19 yakalanması nedeni ile sanal ortamda yapılması teklif edilmiş ancak bu teklif Trump tarafından reddedilmişti. Planlanan ikinci münazara iptal edilmişti. Bu akşam yapılacak olan münazara öncesi adaylara yapılan Covid-19 testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Anketlere göre Biden’ın seçim yarışını önde götürdüğü belirtilirken, Trump’ın Covid-19 nedeni ile büyük toplantılar yapamaması Trump’ın kampanya çalışmalarını zora soktuğu öne sürüldü. Bu nedenle son münazara her iki aday için de birbirine üstünlük sağlaması için son fırsat olarak yorumlanıyor.