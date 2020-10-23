Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Danimarkalı araştırmacılar, maske kullanımının koronavirüsü engelleyip engellemediği yönünde bir araştırma yaptı. Nisan sonlarında başlayan çalışmada 6 bin kişi kullanıldı. Bu kişilerin yarısı halka açık yerlerde maske takarken, diğer yarısı takmadı. Bir ay sonra hepsine antikor testi yapıldı. Araştırmacıları, elde edilen sonuçların yayımlanması için birçok prestijli dergiye yolladı. Ancak dergiler, teklifi reddedip sonuçları yayımlamadı. Araştırma ekibinde yer alan bir kişi “Dergi sahiplerinin nelerden memnun olmadıklarını tartışmaya başlayamayız. Çalışmanın ne gösterdiğini açıklamalıyız” dedi. Çalışma ekibinin başka bir üyesi, geçen hafta eski New York Times muhabiri Alex Berenson tarafından paylaşılan bir ePosta’da, bulguların “bir dergi makaleyi kabul edecek kadar cesur hâle gelir gelmez” yayınlanacağını yazdı. Öte yandan pandeminin başlangıcında birçok sağlık kuruluşu, maske takmanın faydasız olduğunu belirtmişti. Fakat bu söylem, gün geçtikçe değişti. BBC’nin deneyimli tıp muhabiri Deborah Cohen, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) maske kullanımını bilimsel kanıtlar sebebiyle değil, siyasi lobicilik yüzünden önerdiğini iddia etti.