BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
E-Gazete
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
YAŞAM
-
Hırsızlıktan 19 kaydı olan şüpheli, işçilerin parasını çalarken yakalandı
GÜNDEM
-
MSB:2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
-
İstifa edip AK Parti'ye geçtiler
YAŞAM
-
Zonguldak'ta bir kişi oğlu tarafından öldürüldü
DÜNYA
-
Trump ve Biden düellosu gerçekleşti
EKONOMİ
-
Gaziantep'te beyaz altın bereketi
YAŞAM
-
İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı
EKONOMİ
-
Benzinde 12 kuruş indirim bekleniyor
YAŞAM
-
Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı artıyor
YAŞAM
-
Motosiklet yayaya çarpıp kaçtı
GÜNDEM
-
Kısa çalışma ödeneği 8 ay daha uzayabilir...
DÜNYA
-
Joe Biden'ın oğlunun eski iş ortağından Biden'a 'Çin' suçlaması
DÜNYA
-
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı
YAŞAM
-
Aldatıldı, mahalleyi ayağa kaldırdı...
YAŞAM
-
14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi
SAĞLIK
-
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Covid-19 mu mevsimsel grip mi oldum ayrımını yapmaya uğraşmak çok gerekli olmayabilir
YAŞAM
-
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın
YAŞAM
-
Kargo çalışanı adresi bulamayınca hastanelik oldu
YAŞAM
-
Eşinden şiddet gören adamın tek isteği çocukları
YAŞAM
-
7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Ana Sayfa
>
DÜNYA
>
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı
23.10.2020 - 09:47 |
Son Güncelleme:
23.10.2020 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı.
Etiketler :
koronavirüs,
741056
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741056.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın
Aldatıldı, mahalleyi ayağa kaldırdı...
Kocaeli’de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Piyasalar
Fark %
BIST 100
1199
% 0.08
USD
7.9374
% 0.26
EURO
9.3705
% 0.14
GBP
10.3997
% 0.15
Altın
487.67
% 0.37
FOTO HABER
İstifa edip toplu halde AK Parti'ye geçtiler
Ermenistan'dan skandal taktik! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler
Emeklilere güzel haber! Resmen duyuruldu
Ad
IDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
?
Kapat
KAPAT