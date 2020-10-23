Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duyuruyu Facebook’ta gördükten sonra kampanyaya katılarak kızlarının adını Twifia koyan çift yerel basına konuştu. 30 ve 35 yaşındaki anne baba, kampanya sayesinde internete harcamak zorunda kalmayacakları parayı kızları için biriktirmek istediğini söyledi. Çift bu parayla 18 yaşında geldiğinde kızlarına araba almayı planlıyor. Kidspot’un aktardığına göre minik Twifia’nın babası, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Üzerine düşündükçe bu isim bana çok benzersiz gelmeye başladı ve çekiciliği ortaya çıktı.

“Çok daha kötü isimler var”

Bebeğin annesi ise başta tereddüt ettiğini ama sonradan ikna olduğunu ifade etti: Çok daha kötü isimler var. Hem de ne kadar ​​’Twifia’ dersek, isim o kadar içten geliyor! Öte yandan çift, Twifia’nın bebeğin üçüncü ismi olduğunu söyledi. Bebeğin ilk iki ismi açıklanmasa da doğum belgesinde üç ismin de yer aldığı belirtildi.

Çift ayrıca, aldıkları karardan biraz utandıklarını da itiraf etti: Anonim kalmak istiyoruz çünkü kendimizi savunmak zorunda kalmak istemiyoruz. Çocuğumuzun ismini sattığımıza yönelik suçlamalar bizi çok üzüyor. Biraz da utanıyoruz. Twifi patronu Philippe Fotsch ise şirket iflas bile etse çifte internet için ödeme yapacaklarını açıkladı. “Bu bir şeref meselesi” diyen Fotsch, kampanyanın hala devam ettiğini de vurguladı.