Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu binasında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.