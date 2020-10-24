Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı. Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Bunun araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
24.10.2020 - 21:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti.
Etiketler : ermenistan,azerbaycan,Hikmet Haciyev,
741492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741492.aspx
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