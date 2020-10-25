Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da, Peygamber efendimize yönelik hakaret içeren karikatürün bazı kamu binalarının cephelerine yansıtılmasına tepkiler artıyor. Gerilimi artıran açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükûmete karşı sosyal medya üzerinden "Fransız ürünleri almayın" kampanyası başlatıldı. Çağrıya Arap ülkelerinden destek gelmeye başladı. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, bütün şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.

Kuveyt Tüketici Dernekleri Federasyonu, Fransız ürünlerinin satılmaması için büyük bir kampanya başlattı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Peygamberimize hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmaya devam edilmesinden dolayı büyük bir rahatsızlık duymuştur" ifadesi kullanıldı.

Fas'ta sosyal medya kullanıcıları da, Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulundu.

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, Macron'un açıklamalarına ilişkin "Fransa Cumhurbaşkanı'nın özgürlük anlayışı halkları birbirine karşı kışkırtarak dinî çatışmalara sebep oluyor" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz "İfade özgürlüğü bahanesiyle hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayınlanmasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İslam'a yönelik hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), alınan kararı ve İslam'ın terörle ilişkilendirilmesini kınadı.