Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Beverly Hills polisi, trafikte bir kişinin, bir araçtan kendisine silah doğrultulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Verilen plaka üzerine aracı durduran polis, arabayı gerçek ismi Kiari Kendrell Cephus olan Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı Offset’in kullandığını tespit etti. Arabadan inmeyi reddeden ve polise direnen 28 yaşındaki şarkıcı, görüntüleri Instagram’dan canlı yayımladı. Offset, görüntülerde, “Ben ünlü bir insanım. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bana ‘Ellerini başının üstüne koy’ diyorsunuz. Bunu yapmıyorum. Şu anda 25 bin hayranım sizi canlı yayında izliyor. Size dava açacaklar” diyor.

TRUMP'IN MİTİNGİNE GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Offset, sonunda kelepçelenerek araçtan indirilirken yanında karısı Cardi B’nin akrabası Marcelo Almanzar’ın üzerinde kurşun yüklü bir silah bulundu. Almanzar, gizlice silah taşımak ve dolu silahı başkalarına doğrultmaktan tutuklandı.

Arabanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Los Angeles’ta yapacağı mitinge gittiği belirlendi. Cardi B, Trump’ın rakibi Joe Biden’ın sıkı bir destekçisidir.