İngiltere’de 2,5 sene önce Bedfordshire’deki evinden kaybolan Ruby isimli kedi, 100 kilometre uzakta bulundu.
Coventry’de bir sanayi kuruluşunda kediyi bulan güvenlik görevlisi, Cats Protection isimli kuruluşla temasa geçti.
Kuruluş, beş yaşındaki kedideki mikroçipten yola çıkarak sahibi Jordan Harvey’e ulaştı.
Kedisine kavuşan Harvey, muhtemelen Ruby’nin Nisan 2018’de M1 otoyolunda tır durağına yakın evlerinden bir kamyona atlayarak uzaklaştığını söyledi.
Harvey, “Sonunda kızıma kavuştum. Bulanlara ebediyen minnettar kalacağım” dedi.