Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki Hazarganji bölgesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama sonucu çevredeki bir araç kullanılamaz hale gelirken, dükkanlarda da hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 5 yaralı
25.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Ketta kentinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pakistan,ketta,patlama,
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