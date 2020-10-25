Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki Hazarganji bölgesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama sonucu çevredeki bir araç kullanılamaz hale gelirken, dükkanlarda da hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.