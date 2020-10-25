Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kameruddin, Sudan resmi haber ajansı SUNA’da yer alan açıklamasında, "Normalleşme konusunda anlaştık, onay yasama organında. Normalleşme süreci, yasama meclisinin kurulması ile anayasal yapının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Birçok kararın yürürlüğe girmesinin (henüz kurulmayan) yasama meclisine bağlı olduğunu belirten Kameruddin, önemli olanınsa İsrail ile normalleşme konusunda bir anlaşmaya varılması olduğunu söyledi.

Kameruddin, ülkesinin normalleşmeden ekonomi, teknoloji, enerji ve altyapı alanında fayda sağlayacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD’nin Sudan’ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karar, Sudan’ın uluslararası topluma yeniden entegre olmasının önünü açan, ekonominin toparlanmasına yardımcı olacak tarihi bir adım. Eski rejimin izlediği politikalar, ülkeyi uluslararası toplumdan izole etti. Bu durum, tarihi boyunca terörizmle ilgisi olmayan Sudan halkı üzerinde zararlı etkiler bıraktı. Sudan’ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartılması halkı için onur mücadelesinde zafer anlamına geliyor, demokrasiye geçişi, aşırılık ve terörizmle mücadeleyi destekliyor."

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödeme yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için teşekkür edilmişti.