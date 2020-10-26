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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
26.10.2020 - 19:51 |
Son Güncelleme:
26.10.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı.
Etiketler :
Kovid-19,
741933
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741933.aspx
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