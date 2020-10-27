Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çöken Sovyetler Birliği’nin (SSCB) eski devlet başkanlarından Mihail Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılandırma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmalarıyla Soğuk Savaş'ı bitirirken Sovyetler Birliği'nin de dağılmasına yol açmıştı.

İngiliz müzik grubu Eurythmics’in kurucularından Dave Stewart’ın aktardığına göre Gorbaçov, SSCB’nin dağılmasının ana sebebinin bir zamanların popüler dizisi Dallas olduğu görüşünde.

Stewart, “Gorbaçov, 1990 senesinin başında onunla yaptığımız mülakatta, Soğuk Savaş’ın sona ermesinde hiçbir şeyin Dallas dizisi kadar etkili olmadığını söyledi” dedi.

Gorbaçov’a göre, 1980’lerde yayımlanan Amerikan yapımı dizi, insanların Batı tarzı hayata karşı gözlerini açmış.

Texaslı petrol zengini Ewing ailesinin Amerikan tarzı hareketli hayatının anlatıldığı dizi, Sovyet ülkelerinde de gizlice seyredilmişti.