Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York City şehrinde bir apartmanda ikinci kattaki dairede yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran yangında kedi, alevlerden kurtulmak için kendisini pencereye attı.

Uzun süre atlamakta tereddüt eden kedi, alevler yaklaşınca kendisini aşağıya bıraktı.

Arka kısmı isten dolayı siyahlamış görülen kedi, yere sağlam vaziyette indi.

Animal Control isimli hayvanlara yardım kuruluşu, yüksekten atlamasına rağmen kedide hiçbir sakatlık olmadığını, sadece aşırı duman solumaktan dolayı tedavi edildiğini bildirdi.