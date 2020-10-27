Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan şehrinde hastanede görev yaparken ocak ayında hastalığa yakalanan Dr Yi Fan’ın (42) rengi tamamen kararmış, bu görüntü tüm dünyada şok etkisi yapmıştı.

Doktor Yi, uzun tedavilerin ardından hastalıktan tamamen kurtuldu.

Beş aydan fazla süredir evinde istirahat eden Dr Yi, Vuhan'da Taikang Tongji Hastanesi’ndeki görevine geri döndü.

İyileştikten sonra ilk kez bir video ile insanların karşısına çıkan doktorun renginin tamamen normale döndüğü görüldü.

Videoda moralinin yerinde olduğu görülen Dr Yi’nin maske de takmadığı dikkat çekti.

Doktordaki renk değişimine yoğun bakımdayken kullandığı antibiyotiklerin yol açtığı açıklanmıştı.