Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler’de polis, horoz dövüştürülerek kanun dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine Kuzey Samar’da bir mekana baskın düzenledi.

Delil mahiyetinde bir horozu kucağına alan Christian Bolok isimli polis, daha iyi dövüşsün diye horozun pençesine takılan kesici aletin, uyluğundaki damarı kesmesiyle yaralandı.

Bolok daha sonra tüm müdahalelere rağmen kan kaybından hayatını kaybetti.

Emniyet amiri Arnel Apud, “Olay bana bildirildiğinde inanamadım.

25 senelik polislik hayatımda ilk kez bir horoz dövüşünde eleman kaybettim” diye konuştu. Horoz dövüşü Filipinler’de çok yaygın.

Özel olarak yetiştirilen horozların, bahsi kazansın diye pençelerine jilet takılması da yaygın bir uygulama.