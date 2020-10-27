Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını değerlendirdi.

Ülkelerde krizler yaşanabileceğini belirten Çubarov, ancak bu gibi durumlarda krizlerin sebebi olarak dini göstermenin "bilgili" siyasetçilerin başvuracağı bir yöntem olmadığına dikkati çekti.

Çubarov, her zaman dini kullanan kişiler olabileceğini belirterek, "Bu dinin değil kişilerin kabahatidir. Hristiyanlara ya da Müslümanlara sizin dininiz kötü, o sebepten kriz oldu demek aptallıktır ve buna kimsenin hakkı yoktur. Hele bunu ülkenin siyasetçisi söylediğinde bu daha büyük krizdir." ifadesini kullandı.

Fransa, her dinden vatandaşına eşit mesafede olmalı

Afrika'da pek çok ülkenin 20. yüzyılda Fransa'nın kolonisi olduğunu ve Fransa'nın Cezayir'de ve Afrika'nın diğer bölgelerinde binlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olduğunu hatırlatan Çubarov, "Krizlerin asıl sebebini bulmak yerine, İslam dinindeki kendi vatandaşını suçlamak doğru değildir. Bu yaklaşımın sona ermesi gerek. Macron, Fransa'nın insan haklarını kabul eden bir devlet olduğunu ve hangi dine mensup olursa olsun her vatandaşı için eşit mesafede olduğunu söylemesi gereklidir." dedi.