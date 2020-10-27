Fransa'da son 24 saate Covid-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Fransa'da Covid-19'dan ölüm sayısı son 6 ayın rekorunu kırdı
27.10.2020 - 22:38 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da son 24 saate Covid-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Etiketler : fransa,koronavirüs,covid-19,
742205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742205.aspx
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