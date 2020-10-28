Önce ekranda “Bu site ele geçirildi” ibaresi görüldü, kısa bir süre sonra ise site tamamen kapandı. Trump’ın telefon ve bilgisayarlarına girebildiklerini ve 3 Kasım’daki seçim öncesinde Trump’ı tamamen itibarsızlaştıracak bilgilere sahip olduklarını belirten bilgisayar korsanları kripto para talep etti. Saldırı, kısa bir süre içerisinde püskürtüldü, site normal şekilde çalışmaya başladı. Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başkanı Tim Murtaugh, hiçbir hassas bilginin tehlikede olmadığını açıkladı.
Trump'ın seçim kampanyasını yürüttüğü site hacklendi
28.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyaları için kullandığı internet sitesi hacklendi.
Etiketler : Trump,
742317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742317.aspx
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