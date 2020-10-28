Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce ekranda “Bu site ele geçirildi” ibaresi görüldü, kısa bir süre sonra ise site tamamen kapandı. Trump’ın telefon ve bilgisayarlarına girebildiklerini ve 3 Kasım’daki seçim öncesinde Trump’ı tamamen itibarsızlaştıracak bilgilere sahip olduklarını belirten bilgisayar korsanları kripto para talep etti. Saldırı, kısa bir süre içerisinde püskürtüldü, site normal şekilde çalışmaya başladı. Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başkanı Tim Murtaugh, hiçbir hassas bilginin tehlikede olmadığını açıkladı.