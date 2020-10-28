Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya’da binlerce kişi, Jos şehrinde yardım malzemesinin deposunu bastı ve gıda malzemelerini yağmaladı.

Daha önce diğer şehirlerde de yardım kuruluşlarına yönelik benzer yağmalamalar yaşanmıştı.

Gıda kıtlığının yaşandığı ülkede halk, hükümeti gıda yardımlarını kendilerinden saklamakla suçluyor.

Yağmacılardan biri, “Ülkede açlık ve kıtlık var.

Yüksek enflasyondan dolayı gıda ürünleri çok pahalı, alamıyoruz.

İnsanlar açken devlet nasıl onları gıda yardımlarından uzak tutabilir?” dedi.

Hükümet ise gıda yardımlarını, koronavirüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayanlar için kullanacaklarını bildirdi.

Polis yağmalamaları önlemekte zorluk çekerken Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, halkı sükunete davet etti.