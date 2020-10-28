Kadın yolculardan Nyasy Veronique Payne, uçağın indiği sırada beyaz tişörtlü bir adama yumruk yaptı. Daha sonra çoğu yolcunun birbirine girdiği olayda Payne, güvenlik görevlileri tarafından elektrikli şok cihazı kullanılarak sakinleştirildi. Payne daha sonra elleri kelepçelenerek uçaktan indirildi ve gözaltına alındı. Kavganın, Payne ve beraberindeki 3 yolcunun maske takmayı reddetmesi sebebiyle çıktığı açıklandı.
Uçakta arbede! Kadın yolcu elektrik şoku verilerek yatıştırıldı
28.10.2020 - 14:24 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de New Jersey’den Porto Riko’da San Juan’a sefer yapan Spirit Airlines uçağında maske takmama meselesi yüzünden yolcular arasında arbede çıktı.
Etiketler : ABD,
742344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742344.aspx
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