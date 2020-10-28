Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın yolculardan Nyasy Veronique Payne, uçağın indiği sırada beyaz tişörtlü bir adama yumruk yaptı. Daha sonra çoğu yolcunun birbirine girdiği olayda Payne, güvenlik görevlileri tarafından elektrikli şok cihazı kullanılarak sakinleştirildi. Payne daha sonra elleri kelepçelenerek uçaktan indirildi ve gözaltına alındı. Kavganın, Payne ve beraberindeki 3 yolcunun maske takmayı reddetmesi sebebiyle çıktığı açıklandı.