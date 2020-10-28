Suriye'de Esad rejimi Ariha kasabasına saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 10 sivil de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları kasabadaki sahra hastanelerine kaldırdı. Sivil savunma ekiplerin verdiği bilgilere göre, yaralıları enkaz altından çıkarmak için kurtarma çalışmaları yapıldı. Esad rejiminin kasabadaki sivil yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu çok sayıda ev ve araç kullanılmaz hale geldi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil, evini terk etmek zorunda kaldı
Esad rejiminden Ariha’ya topçu saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı
28.10.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin Suriye’nin kuzeyindeki Ariha kasabasında düzenlediği topçu saldırılarında 2 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ariha,
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