Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Putin’in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'i kabul etti.

Görüşmede, "Uluslararası Para Fonu verilerine göre, Lübnan'a 40 milyar dolar üzerinde zarara neden olan iltica sorununun olumsuz etkilerini ülkesinin artık taşıyamayacağını" ifade eden Avn, Lübnan'da yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ve yaklaşık 500 bin Filistinlinin bulunduğunu, bunların toplamının ise Lübnan nüfusunun yarısına tekabül ettiğini söyledi.

Bu durumun da ülkedeki çeşitli sektörlere olumsuz yansımaları olduğunu aktaran Avn, Suriye'deki bazı bölgelerde çatışmaların bittiğini ve istikrarın sağlandığını belirterek, mültecilerden ülkelerine geri dönmelerini istedi.

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönüşünü sağlayacak "hızlı bir çözüm" aradıklarını ifade eden Avn, Rusya'nın Suriyeli mülteci krizine çözüm bulmak için 2018 yılında başlattığı girişimin, kendilerine gerekli finansmanı sağlamayan bazı Batılı ülkelerin tutumları nedeniyle tamamlanmadığını kaydetti.

Rus Temsilci Lavrentiev ise Lübnan'ın, 11-12 Kasım tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenecek mültecilerin geri dönüşüyle alakalı uluslararası konferansa katılmasını umduğunu dile getirdi.

Lavrentiev, Rusya'nın, Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle zarar gören alt yapısının onarımı konusu başta olmak üzere çeşitli alanlarda Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.