Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libyalı ünlü boksör Malik Zinad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle tepki gösterdi. Zinad, Macron'u antrenman sırasında kum torbasına yapıştırdığı fotoğrafına defalarca yumruk atarak protesto etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zinad, "Canımız kanımız sana feda olsun ya Resulullah" ifadelerini kullandı.