Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temasından sonra Frontex Yönetim Kurulu'nu 10 Kasım'da "acil" toplantıya çağırdığını bildirdi.

Johansson, Frontex yöneticileriyle yapılacak toplantıda, Yunanistan'daki geri itmelerin ve temel hakların korunmasının ele alınacağını belirtti.

Frontex'in Yönetim Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden ve AB Komisyonunun iki temsilcisinden oluşuyor.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Frontex ise Yunanistan'ın Ege'de mültecileri geri itmesine destek verdikleri yönünde haberler üzerine iç soruşturma başlattıklarını, henüz "geri itme" suçlamalarını kanıtlar nitelikte bir bulguya rastlanılmadığını ileri sürmüştü.

Frontex açıklamasında, AB'nin üye ülkelerle dayanışma ilkesi çerçevesinde Yunanistan'ın dış sınırlarının korunmasına destek vermekte "kararlı" olunduğu vurgulanarak, Frontex'in operasyonlarını uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü savunulmuştu.