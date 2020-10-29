Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, E ve H gruplarında birer maç yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu karşılaşmasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenildi.

PSG puanını 3'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği E Grubu müsabakasında ise İngiliz kulübü Chelsea, konuk olduğu Rusya'nın Krasnodar takımını 4-0 mağlup etti.

Chelsea'nin gollerini, 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti.

Chelsea puanını 4'e çıkarırken, Krasnodar 1 puanda kaldı.