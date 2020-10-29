Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aubry, Fransız Mediapart internet sitesindeki yazısında, Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinden sonra terörle mücadele konusunda devletin tüm kademelerinin altyapısının güçlendirmesine yönelik fikir yürütmek yerine, "mide bulandırıcı" tartışmaların yapılmasına tepki gösterdi.

Helal ürünlerin satışının aşırıcılığa neden olduğunu ima eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve üniversitelerin "İslamcı" profesörlerin bulunduğu yer olduğunu düşünen Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'e cevap vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Aubry, ülkede hükümete eleştirilerin engellenmesi için ilgili kişilere suçlamalarda bulunulduğuna dikkati çekti.

Aubry, "İslam'ı İslamcılıkla bağdaştırmayı ve bir Müslüman'ın prensip olarak şüpheli olduğunu kabul etmeyi reddetmek ile hukuk devletinin çerçevesini hatırlatmak, bu utanç verici haftada terörist suç ortağı haline geldi. Irkçı sözler ve nefret duyan kişilerin ön yargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Aubry, "Siyasi İslamcılığı finanse eden diktatörlerle silah satan ve sözleşmeler imzalayan liderlerin konuşmalara ve geleneksel Katolik okulların geliştirilmesine angaje olan Blanquer'in laiklik konusundaki tavsiyelerine dur demeli." ifadesini kullandı.

Aubry, inanç özgürlüğünün, korunması gereken temel özgürlük olduğunu anımsattı.

"Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil." ifadesini kullanan Aubry, polisin hükümetin hoşlanmadığı kişilere baskı yapmaması gerektiğini belirtti.

Aubry, ülkede Müslüman derneklerin kapatılmasına da tepki gösterdi.

Bunun ancak aşırı sağa fayda sağladığına işaret eden Aubry, terörle hukuk kurallarından bağımsız mücadele edilemeyeceğini kaydetti.

Öte yandan Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürerken Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da artıyor.

Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Macron'un bu açıklamaları, Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da artarken bir cami ve iki sivil toplum kuruluşu kapatıldı.