Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı Ricard, saldırganın 1999 doğumlu ve Tunuslu asıllı olduğunu açıkladı.

Teröristin üzerinden İtalyan Kızıl Haçı tarafından verilen bir kimlik kartı çıktığını belirten savcı, saldırganın Eylül ayı sonlarında İtalya’ya geldiğini duyurdu.

PARMAK İZİ NET DEĞİL

Kimliğin gerçekten saldırgana ait olup olmadığının soruşturmalardan sonra ortaya çıkacağını belirten savcı "Şahsın parmak izleri ulusal parmak izleri dosyasında yok, ayrıca istihbarat servisleri tarafından bilinmiyor" dedi.

Savcı, AB Sınır Güvenliği Ajansı'nın (Frontex) ülkeye giren her mülteciden aldığı parmak izi kaydının ellerinde olmadığını istihbarat kayıtlarında ise bu şahsa ait bilgi bulunmadığını söyledi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı saldırganın 20 Eylül'de Lampedusa üzerinden Avrupa'ya girdiğini doğruladı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Savcı, saldırganın Avrupa Birliği'ne girişinden Nice'e gelişine kadar geçen son günlerini detaylandırdı.

Savcının açıklamasına göre terörist şu rotayı izledi:

20 Eylül'de Lampedusa üzerinden İtalya'ya girdi. 9 Ekim'de Bari'ye indi.

6:47’de Nice istasyonuna giriş yaptı. Burada kıyafet değiştirdi, 8:13’te 400 metre yürüyerek bazilikanın önüne geldi. 8:29'da bazalikaya girdi ve yaklaşık yarım saat orada kaldı. Bu esnada burada üç kurbana saldırdı. 8:54’te bazilikanın sol tarafına kaçtı. Yaralı bir kadın birkaç dakika sonra burada öldü. 8:57’de dört belediye polisinden oluşan bir ekip olay yerine girerek saldırganı etkisiz hale getirdi.

SALDIRGAN HASTANEDE

Savcı halen hastanede olan ve hayati tehlikesi süren şahsın yakalandığı sırada üzerinde bulunan kişisel eşyaların ayrıntılarını da verdi ve "Elinde bir Kur'an-ı kerim ve iki telefon bulundu. Daha sonra, bazilikada bırakılan bir çantada, iki kullanılmamış bıçak çıktı" diye konuştu.

Soruşturmanın özellikle "terör örgütüyle bağlantılı suikastlar" için açıldığını kaydeden savcı, "Bu olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlgili tüm unsurları belirlemek için çok yönlü soruşturma yapıyoruz. Soruşturmayı engelleyebilecek herhangi bir unsuru açıklamayı reddediyorum" diye ekledi.