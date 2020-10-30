Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Enugu Eyalet Koordinatörü Ogbonna Kalu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Mgbowo-Awgu kara yolunda kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrencileri taşıyan otobüse çarptığını belirtti.

Kalu, kazada çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kalu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kalu, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.