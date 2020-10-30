Ülkede vaka sayısı 8 milyonu aştı. 120 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Buna rağmen Hindistan’da büyük bir festival için hazırlıklar yapılırken şüpheli kişiler de testten geçirildi. Doktorlar, ağız ve burun sürüntüsünü derme çatma bir evin penceresinden aldı.
Hindistan’da vaka sayısı 8 milyonu aştı
30.10.2020 - 02:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1,353 milyar insanın yaşadığı Hindistan, dünyada en çok vakanın görüldüğü ülkeler arasında ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.
Etiketler : covid 19,covid 19 hindistan,
742708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742708.aspx
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