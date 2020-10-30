Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede vaka sayısı 8 milyonu aştı. 120 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Buna rağmen Hindistan’da büyük bir festival için hazırlıklar yapılırken şüpheli kişiler de testten geçirildi. Doktorlar, ağız ve burun sürüntüsünü derme çatma bir evin penceresinden aldı.