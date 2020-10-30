Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede 18 Eylül-5 Ekim ve 16-25 Ekim arasındaki vaka sayılarının karşılaştırıldığı araştırmada, salgının yalnızca belirli bölgelerde değil bütün ülkede ve her yaş grubunda hızla yayıldığı ifade edildi. Virüsün 55-64 yaşındakilerde hızla yayıldığı, en çok Covid-19 vakasının ise 18-24 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü kaydedildi. Günde 96 bin İngiliz’in koronaya yakalandığının tahmin edildiği çalışmada, başkent Lond-ra’da her bir hastanın virüsü ortalama 3 kişiye bulaştırdığı aktarıldı. Salgında “çok kritik bir aşamaya” gelindiğine dikkat çekilirken bu durumun düzeltilmesi için ciddi adımların atılması gerektiği uyarısı yapıldı.