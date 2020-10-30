Ermenistan ordusu, Smerç çok namlulu roket atar sistemi ile saldırı düzenlemişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sisteminin Azerbaycan ordusu tarafından yok edildiğini duyurdu. Bakanlık, bu anların görüntülerini paylaştı.
Ermenistan’ın kullandığı 'Smerch' roket atar sistemi yok edildi
30.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan'ın Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sistemi yok edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,roket atar sistemi,
742761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742761.aspx
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