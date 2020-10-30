Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusunda subay olarak, Karabağ'ın güneyindeki Cebrayıl, Zengilan, Fuzuli ve son olarak Gubadlı'nın geri alınmasında ön cephede yer alan Rövşen Ceferov, Ermenistan’nın Berde kentinin Karayusuflu köyüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede aldı. Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda Karayusuf köyü'nde 1’i çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'u çocuk olmak üzere toplamda 13 kişi ise yaralanmıştı. Birliğinde Komutanı tarafından eve gitmesinin emredildiği Rövşen Caferov ise eve gitmek istemeyerek silah arkadaşlarının yanında ayrılmak istemedi. Çocuk yaşlarda babasını kaybeden subay Rövşen Ceferov ve kardeşini annesi Ofelya Ceferova’nın büyüttü.

“Komutanım ısrarla eve dönmemi emretti”

Rövşen Ceferov, ”Allah bütün şehit olanlara rahmet eylesin. Ermeni şerefsizleri sivil halkı rahat bırakmıyor. Ben Azerbaycan ordusunda askerim, bölük komutanım beni arayarak eve gitmemi söyledi. Ben kendi silah arkadaşlarımın burada olduğunu, onları bırakamayacağımı söyleyerek ve gitmek istemediğimi söyledim ama komutanım sert bir şekilde bana gitmemi emretti. Üçüncü kez sert bir şekilde söylediği zaman ben de mecburen gittim. Birliğimden çıktıktan sonra beni yeniden arayarak hastaneye gitmemi istedi. Komutanıma bana açık bir şekilde söylemesini istedim ama bana yine hastaneye gitmemi söyledi. Hastaneye gittiğimde köydeki komşularımızı hastanenin önünde gördüm. Onlara ne olduğunu sorunca benden içeri geçmemi ve annemin içeride olduğu söylediler. İçeriye zorla da olsa girdim ve annemin cansız bedenini gördüm. Başından şarapnel parçasının gelmesi sonucu başından yaralandığını gördüm. Annem evimizin bahçesinde tavukları yemlerken patlama sesini duymuş ama ne olduğunu bilmemiş. Onun için kaçamamış bile ve yanına düşen misket bombasının patlamasıyla başından yaralanarak hayatını kaybetti” diye konuştu.