Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebi ile 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde ikinci kısıtlama dönemi hayata geçirildi.

54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yasağın yürürlüğe girmesinden önce son kez özgürlüğün keyfini çıkarmak isteyenlerle diğer şehirlerdeki evlerine gitmek isteyen yüz binlerce kişi Paris’te arabalarıyla yollara döküldü.

Yoğunluk sebebiyle şehirde trafik felç oldu, binlerce kilometrelik kuyruklar oluştu. Ülkede insanların evlerinden çıkmalarını meşru göstermek için bir form doldurmaları gerekiyor.

Egzersiz için günde bir saat sokağa çıkılmasına izin verilecek ve sadece işverenin evden çalışmanın mümkün olmadığına karar verdiği durumlarda işe gidilebilecek. Ülkede günlük vakalar 50 bine yaklaştı, vefat sayısı da iki yüzün üzerinde.