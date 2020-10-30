İnsanlar Treyarnon körfezindeki plajda aniden bastıran köpüklere hazırlıksız yakalandı, bir jip köpükler içinde mahsur kaldı. Hemen Kraliyet Sahil Güvenlik görevlilerine haber verildi. Görevliler, uzun uğraşlar sonrası aracı kurtarmayı başardı. Köpüklere neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.
Fırtına ve yağış sonrası İngiltere sahilleri köpükle kaplandı
30.10.2020 - 11:58 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de fırtına ve şiddetli yağışlar sonrasında Cornwall sahillerini köpükler bastı.
Etiketler : ingiltere,Cornwall sahilleri,köpük,
742795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742795.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER