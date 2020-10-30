 İnsanlar Treyarnon körfezindeki plajda aniden bastıran köpüklere hazırlıksız yakalandı, bir jip köpükler içinde mahsur kaldı. Hemen Kraliyet Sahil Güvenlik görevlilerine haber verildi. Görevliler, uzun uğraşlar sonrası aracı kurtarmayı başardı. Köpüklere neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. 