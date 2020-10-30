Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 aylık bebeklerin kafatası ile birlikte beyin ve yumuşak dokuları da müşterekti. Bu durum, ABD’de bir milyon doğumdan sadece 10-20’sinde görülüyor. UC Davis Çocuk Hastanesi’ndeki cerrahlar, kız çocuklarının kafalarının üç boyutlu modelini çıkardı ve ne şekilde müdahale edebileceklerini araştırdı. 30 doktor ve hemşirenin katılımıyla 23 Ekim’de başlayıp 24 Ekim’de biten 24 saatlik zor bir ameliyatla bebekler başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. Yoğun bakımdaki kızların durumu iyiye gidiyor. Komplikasyon görülmemesi halinde bebekler yakında taburcu edilecek.