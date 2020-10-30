9 aylık bebeklerin kafatası ile birlikte beyin ve yumuşak dokuları da müşterekti. Bu durum, ABD’de bir milyon doğumdan sadece 10-20’sinde görülüyor. UC Davis Çocuk Hastanesi’ndeki cerrahlar, kız çocuklarının kafalarının üç boyutlu modelini çıkardı ve ne şekilde müdahale edebileceklerini araştırdı. 30 doktor ve hemşirenin katılımıyla 23 Ekim’de başlayıp 24 Ekim’de biten 24 saatlik zor bir ameliyatla bebekler başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. Yoğun bakımdaki kızların durumu iyiye gidiyor. Komplikasyon görülmemesi halinde bebekler yakında taburcu edilecek.
Kafadan yapışık ikizler 24 saat süren ameliyatla ayrıldı
30.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin California eyaletinde Abigail ve Micaela Bachinskiy isimli bebekler, Aralık 2019’da Sacramento’da kafalarından yapışık olarak dünyaya geldi.
Etiketler : abd,ikizler,ameliyat,
742805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742805.aspx
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