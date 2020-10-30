Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afar bölgesindeki yetkililerden açıklama olmazken, Somali bölgesi Sözcüsü Ali Bedel, Afar militanları suçladı. Bedel, “Yaşanan cinayetlerin Afar'dan gelen yerel milisler yüzünden oldu" dedi. Öte yandan, 2014 yılında Etiyopya hükümeti Afar’a 3 kasaba ekleyerek Somali ve Afar arasındaki sınırları yeniden düzenledi. Addis Ababa’da yaşayan siyasi analist Mohamed Olad, “Üç Somali kasabasının herhangi bir yasal prosedür olmaksızın 2014 yılında Afar bölge yönetimine devredilmesi, bu tekrarlayan trajik ve anlamsız cinayetlerin sebebi" dedi.