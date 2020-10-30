Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı dün 545 bin 945'e çıkarak yeni "tepe noktasına" ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde ekim ortasından itibaren yükselişe geçen günlük vaka sayısı, 28 Ekim'de ilk kez aşılan 500 bin eşiğinin üzerinde artışını sürdürüyor.

Dünya genelinde 28 Ekim'de 507 bin 543 yeni vaka görülürken, dün de 545 bin 945 yeni vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayısı, 16 Ekim’de ilk kez 400 binin üzerine çıkmış, 21-28 Ekim'de bu eşiğin üzerinde artışını sürdürmüştü.

Tırmanış işareti

Sonbaharın ortasından itibaren gözlenen ani artış, "salgının tırmanışa geçtiğine" dair endişelere yol açıyor.

İstatistik biliminde, belirli bir artış dağılımının tepe noktasına yakınlığı hesaplamak için artış ortalamasının tepe değere oranına bakılıyor. Oran azaldıkça, yeni bir tepe noktasının ortaya çıkma olasılığı azalıyor.

Kovid-19 salgınındaki tepe değeri, yani en çok vakanın görüldüğü gündeki artış, son 3 günün ortalamasının yüzde 92,5'i düzeyinde. Bu yüksek oran, günlük vaka artışının yükselme eğilimde olduğuna ve gelecek günlerde yeni tepe noktalarının görülebileceğine işaret ediyor.

İki günde 1 milyon vaka

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının Aralık 2019'da Çin’de ortaya çıkışından bu yana sürekli artış gösterdi.

Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar görülse de "yukarı yönlü" seyir değişmedi.

Günlük vaka artışı 20 Mayıs'ta 100 binin, 2 Temmuz'da 200 binin, 10 Eylül'de 300 binin üzerine çıkarken, 16 Ekim'de 400 bini, 28 Ekim'de 500 bini aştı.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 27 Ekim'de 44 milyona, dün 45 milyona ulaştı. Vakaların toplamının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son milyonluk artışta 2 güne kadar düştü.

ABD "bir günde en fazla vaka görülen ülke" oldu

Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de dün kaydedilen 91 bin 530 yeni Kovid-19 vakası, "tek ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka artışı" oldu.

Toplam vaka sayısının 9 milyonu aştığı ülkede günlük vaka sayısı, ilk kez 23 Ekim'de 80 bin eşiğini geçmişti.

Ölüm sayılarında da artış eğilimi var

Virüsten ölenlerin sayısının da ekim ortasından itibaren yükseldiği gözleniyor.

Virüse bağlı ölümlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasından (8 bin 514) düşüşe geçmişken, 27 Ekim'den itibaren 7 bini aşarak yazın ulaştığı dönemsel zirve noktasına (7 bin 308) yaklaştı.

27 Ekim'de 7 bin 47, 28 Ekim'de 7 bin 116 ve dün de 7 bin 172 ölüm kaydedildi. Son 3 gündeki ölüm sayılarının ortalamasının en yüksek artışın kaydedildiği güne oranı yüzde 83'e ulaştı.

Dün dünya genelinde en fazla günlük vaka artışı kaydeden ülkeler şöyle sıralandı:

"ABD (91 bin 530), Hindistan (49 bin 281), Fransa (47 bin 637), İtalya (26 bin 831), Brezilya (26 bin 647), İspanya (23 bin 580), İngiltere (23 bin 65), Belçika (21 bin 48), Polonya (20 bin 156), Almanya (18 bin 732) ve Rusya (17 bin 717)."

Dün dünya genelinde virüs nedeniyle en fazla ölümün kaydedildiği ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD (1047), Hindistan (568), Brezilya (565), Meksika (495), İran (399), Arjantin (371), Rusya (366), Polonya (301), İngiltere (280), Fransa (235) ve İtalya (217)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 45,3 milyonu aşarken, 1 milyon 187 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.