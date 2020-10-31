Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı sayısı 36 bin 565'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 215 artışla 1 milyon 331 bin 984'e yükseldi.

Son 7 günde tedavi altına alınan 16 bin 258 kişiden 2 bin 401'inin yoğun bakımda tedavisi sürerken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.