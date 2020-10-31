Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ardından Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir sürece giriliyor. Rum yönetimin uzlaşmaz tavrı sebebiyle uzun süredir sonuç alınamayan müzakereler, yeni dönemde KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasında yürütülecek. İkili, 3 Kasım’da ara bölgede ilk kez bir araya gelecek.

LEFKOŞA’NIN ELİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşecek gayriresmî toplantıda taraflar, hem ilk defa bir araya gelerek tanışmış olacak hem de yeni dönemde müzakere edilecek konu başlıklarını, taleplerini ve çözüm bekleyen konuları ele alacak. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı ve KKTC’de başlayan yeni dönem ile birlikte Lefkoşa’nın müzakere masasında elinin artık daha güçlü olacağına dikkat çekiliyor.

‘FEDERASYON MODELİ’ SONUÇ VERMEDİ

‘Federasyon’, ‘gevşek federasyon’ gibi modeller için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermezken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anastasiadis ile görüşmesinde bundan sonraki süreçte KKTC’nin ‘iki devletli çözümden’ yana olduğunu gündeme getireceği belirtiliyor. Crans Montana’daki görüşmelerindeki çözümsüzlük sonrasında KKTC’nin müzakerelerle harcayacak daha fazla vakti olmadığına dikkat çekecek olan Tatar, Kıbrıs’ta artık çözüm için yeni adımlar atılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

ADA’DAKİ TÜRK ASKERİ KIRMIZI ÇİZGİ

Tatar’ın ayrıca Rum kesimi tarafından sürekli dile getiren ‘Ada’nın Türk askerinden arındırılması’ isteğinin; KKTC’nin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizmesi ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon haklarından vazgeçmeyeceğini de Rum tarafına ifade etmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME TALEBİ RUM TARAFINDAN

Rum lider Anastasiadis, Ersin Tatar’ı KKTC’nin Cumhurbaşkanı seçilmenin hemen ardından telefonla arayıp seçimdeki başarısından dolayı tebriklerini iletmiş ve yüz yüze görüşme talep etmişti. Tatar ise Rum tarafının talebine olumlu cevap vermişti.

CRANS MONTANA SONUÇSUZ KALMIŞTI

2015’te Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı, görevi boyunca Kıbrıs meselesinin federasyon temelli bir anlaşmayla çözülebilmesi için çalışmalar yürütmüştü. İsviçre’nin Cenevre şehrinde 2017’nin ocak ayında başlayıp haziranda Crans Montana’da devam eden Kıbrıs görüşmelerinde KKTC’yi Akıncı temsil ederken, görüşmelerde çözüm bulunamamıştı.