Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sürecinde insanlar evde daha çok vakit geçirdikleri için evcil hayvanlara olan talep de büyük ölçüde arttı. İngiltere’de Kennel Club kuruluşu, bu sebeple salgın öncesine göre evcil hayvan fiyatlarında yüzde 180 oranında artış olduğunu bildirdi. Bu durum, evcil hayvan hırsızlıklarında da büyük artışa yol açtı. İngiltere’de bu sene 2.625 kedi ve köpek hırsızlığı oldu. Polise bildirmeyenlerle birlikte bu rakamın gerçekte iki katı olduğu tahmin ediliyor. Soyguncuların artık evlerden mücevher yerine kedi veya köpek çaldığını belirten İngiliz polisi, bu işin giderek ferdi olmaktan çıkıp organize hal almaya başladığını bildirdi.