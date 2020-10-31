Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakim Jason Taylor, “Yalnızca yetkili olanların bir arabanın direksiyonuna geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış sisteme duyarsız kaldınız. Yargılanmayı beklerken suç işlemeye devam ederek, yargı sürecine küstahça bir saygısızlık gösterdiniz. Bluetooth cihazının diğer ucunda başkalarının da dahil olacağı süreç planladınız. Bu suçu birden fazla kez işlediğiniz için pişman olduğunuza inanmıyorum” diyerek Lorzade’yi 11 ay hapse çarptırdı.