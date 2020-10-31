Hakim Jason Taylor, “Yalnızca yetkili olanların bir arabanın direksiyonuna geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış sisteme duyarsız kaldınız. Yargılanmayı beklerken suç işlemeye devam ederek, yargı sürecine küstahça bir saygısızlık gösterdiniz. Bluetooth cihazının diğer ucunda başkalarının da dahil olacağı süreç planladınız. Bu suçu birden fazla kez işlediğiniz için pişman olduğunuza inanmıyorum” diyerek Lorzade’yi 11 ay hapse çarptırdı.
İranlı vücutçuya sahtecilikten İngiltere’de 11 ay hapis
31.10.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski İranlı vücut geliştirme sporcusu Amir Lorzade (38), 2016’da İngiltere’ye gelerek Birmingham’a yerleşti. İngilizce problemi olan Lorzade, defalarca çabalamasına rağmen sürücü belgesi alamadı. Bir kere sınava kendi yerine bir benzerini gönderen Lorzade, iki kere de sınava gizlice bluetooth kulaklık takarak girdi. Yakalanan Lorzade, mahkemede hakim karşısına çıktı.
Etiketler : iran,jason taylor,
743098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743098.aspx
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