Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Budget Direct Travel Insurance kurumu bu eksikliği gidermek için hareket etti ve dünyanın en meşhur 5 yapısının kuş bakışı fotoğraflarını çekti. Sidney’de Opera House, Londra’da St Mary Axe, Eyfel Kulesi, ABD’nin Hürriyet Heykeli ve Rome'da Colosseum, tepeden bakıldığında da muhteşem göründü. Başlangıç olarak ekip Google Earth Pro’dan uydu görüntülerini aldı. Daha sonra bunlar destekleyici malzemelerle birlikte binaların yukarıdan gerçek görünümlerini oluşturmak için referans olarak kullanıldı. Sonunda ekip çeşitli uygulamalarla işleyerek son derece çarpıcı fotoğraflar ortaya çıkardı.