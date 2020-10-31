Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya hükümetinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Serrac ve Williams, Tunus'ta 9 Kasım'da yapılması planlanan Libya diyalog görüşmelerinin, siyasi çözüm sürecindeki tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Serrac ile Williams, siyasi çözümün dış müdahale olmaksızın, somut bir anayasal temel üzerinde seçimlerin icra edilmesi için net ve bağlayıcılığı olan bir yol haritası doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu görüşme Serrac'ın istifa kararından vazgeçtiğini açıklamasının ardından gerçekleşti.

Libya Başbakanı Serrac, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, en geç ekim sonunda görevini bırakmak istediğini açıklamış, dün ise Serrac'ın Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiği duyurulmuştu.

Libyalı taraflar arasında süren görüşmeler kapsamında 9 Kasım’da Tunus’ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek.